Haberler

Gülistan Doku Soruşturmasında 1 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok tutuklandı. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok tutuklandı.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye getirilen 4 şüpheliden eski polis memuru Gökhan Ertok, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ertok, buradaki sorgusunun ardından tutuklandı.

Soruşturmada gözaltına alınan diğer şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu. Genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de arasında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

