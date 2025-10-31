Haberler

Gülistan Doku'nun Kaybolma İhtimali Üzerine Yeni Görüntüler İnceleniyor

Güncelleme:
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun akıbetini araştırmak amacıyla, dosyaya giren ek 700 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri savcılık tarafından saniye saniye inceleniyor. Doku'nun kaybolduğu gün ve öncesine ait görüntüler, soruşturmanın yeni bir aşamasına adım atılması açısından önem taşıyor.

1) GÜLİSTAN DOKU'NUN AKIBETİ DOSYAYA GİREN EK 700 SAATLİK GÖRÜNTÜDE SANİYE SANİYE ARANIYOR

TUNCELİ'de, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait ek 700 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi. Görüntüler savcılık tarafından oluşturulan özel ekiple, saniye saniye izlenip, Doku'nun akıbetine dair bir iz aranıyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Doku'nun ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirtildi. Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalgıçlar, ROW ile radar cihazı ve çok sayıda su üstü ekibiyle aylarca çalışma yürütüldü. Doku'ya ait hiç bir ize rastlanılamayınca da çalışmalar sonlandırıldı.

MİNİBÜSTEN NEREDE İNDİĞİ BELLİ DEĞİL

Yol güzergahındaki KGYS kameralarında yapılan incelemelerde, Gülistan Doku'nun 5 Ocak'ta öğle saatlerinde Valiliğin yanındaki bir kafenin bahçesinde eski erkek arkadaşı Z.A. ile görüştüğü daha sonra da yolun karşısına geçip şehir içi minibüse bindiği görüldü. Dosyaya giren görüntülerde, Gülistan Doku'nun kafenin önüne nereden geldiği yer almadı ve minibüse bindikten sonra nerede indiği tespit edilemedi. Ayrıca, Doku'nun telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk Viyadüğü'nü yakından gören Munzur Üniversitesi'ne ait kameranın da bozuk olduğu belirtildiği için incelenemedi. Yine viyadüğü gören uzak bir kameranın 3,5 saatlik net olmayan görüntüsü de Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi fakat görüntüler netleştirilemedi. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gece eski erkek arkadaşı Z.A.'nın evine girerken KGYS'de görüntülendiği, ancak ertesi gün ise kameraların açısının değişmesi nedeniyle evin kapısının görülmediği tutanaklara yansıdı. Soruşturmada Z.A. gözaltına alınıp, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

ÖZEL EKİP

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla baştan ele alınan dosya için özel ekip kuruldu. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Z.A. ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, Başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan'ın akıbeti araştırılıyor. Öte yandan dosyanın gizlilik kararının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
