Doku ailesinin avukatı: Gülistan'ın intihar ettiği algısı oluşturuldu

Güncelleme:
Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen ailesi adalet arayışını sürdürüyor. Ablası Aygül Doku, Tunceli Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, yaşananları ve adalet talebini dile getirdi.

'7 YILDIR ADALET ARIYORUZ'

Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken; Gülistan'ın ablası Aygül Doku ve ailesi son gelişmeleri takip etmek üzere Tunceli Adliyesi'ne geldi. Burada açıklamalarda bulunan Aygül Doku, "Yaralı bir aileyi oraya götürüp, 'Yasını tutun, kızınız intihar etti' dedi Tuncay Sonel bize. Köprünün başında dalgıç abiler her çıkışında, 'Kızınız burada yok' derken; o, 'Bana inanın. 2 çocuğum üzerine yemin ederim, size kızınızın bedenini vereceğim' demişti. Dün Türkiye büyük bir zalimliğin, kötülüğün, caniliğin örneğini birebir daha gördü. 7 yıldır öz kızımızı bizden aldılar, bizi kandırdılar. Tiyatro izler gibi, film izler gibi dünyanın gözü önünde bizi izlediler. Başsavcımız Ebru Cansu tarih yazıyor. Bunun üzerinin örtülmesini istemiyoruz. 7 yıldır adalet arıyoruz. Sizler Gülistan'ın sesini duyurmasaydınız, kadınlar, 'Gülistan Doku nerede' demeseydi, Başsavcı Ebru Cansu olmasaydı, 'Gülistan intihar etti' olarak kalacaktı. Bu bir utançtır" diye konuştu. Anne Bedriye Doku ise "Kızımın cenazesini istiyorum. Cenazesini almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

Serhat Ozan YILDIRIM-Aziz ÖNAL/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
