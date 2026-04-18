Gülistan Doku Soruşturmasında 6 Kişi Daha Tutuklandı, Tutuklu Sayısı 8'e Yükseldi

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada 6 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 7 kişinin ardından akşam saatlerinde 2 kişi daha adliyeye sevk edildi. Böylece dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun adliyeye getirilmesiyle beraber ilk dalgada gözaltına alınan 13 şüphelinin tamamı adliyeye getirilmiş oldu.

Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un annesi Cemile Yücer, polislik mesleğinden ihraç edilen üvey babası Engin Yücer, ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş, annesi Nurşen Arıkan, "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan tutuklanırken, şüpheli Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya karşı "yağma" suçlamasıyla sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Uğurcan Açıkgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun ifade işlemlerine ise başlanması bekleniyor.

Ankara'da gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok, "kişisel verilerin yasadışı yollarla ele geçirilmesi", "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme" suçlamasıyla, Antalya'da gözaltına alınan Erdoğan Elaldı ise TCK'nın 81. maddesindeki "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Munzur Üniversitesi'ndeki kameralardan sorumlu teknisyenler Süleyman Önal ve Savaş Gültürk hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti.

Kaynak: ANKA