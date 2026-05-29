İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlanıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) Ayasofya Yerleşkesi'nde " Gülhane Parkı'nda 555 Dakika Fatih Heyecanı" etkinliği düzenlendi.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında yapılan etkinlikte, 15 sanatçı, Fatih Sultan Mehmet portresinin farklı parçalarını ayrı tuvallerde eş zamanlı resmetti.

Yerleşke bahçesinde kurulan çalışma alanındaki etkinliği öğrenciler ve bazı vatandaşlar takip etti.

Alanda, çalışma esnasında mehter marşları söylenirken İstanbul üzerine şiirler okundu.

Ziyaretçiler, sanatçıların çalışmasını cep telefonlarıyla kaydedip, ressamlardan eser hakkında bilgi aldı.

Tuvallerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan Fatih'in büyük boyutlu portresi Gülhane Parkı'nda sergilendi.