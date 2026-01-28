Haberler

Şişli'nin Gülbahar Mahallesi Muhtarı Kemal Şen Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İstanbul Şişli'de Gülbahar Mahallesi Muhtarı Kemal Şen, 30 yıl boyunca sürdürdüğü muhtarlık görevini tamamladı. Cenazesi, Mecidiyeköy Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

CHP Şişli İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Acı kaybımız, Şişli Gülbahar Mahallesi Muhtarı merhum Kemal Şen, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun" denildi.

ANKA Haber Ajansı çalışanı Begüm Şen'in babası Kemal Şen, 17 Mart 1954'te doğdu. 11 kardeşli kalabalık bir aileden gelen, dürüstlüğü, vicdanı ve yardımseverliğiyle tanınan Şen, 30 yıl boyunca Gülbahar Mahallesi Muhtarı olarak görev yaptı. Şen, mahallesine hizmet etmeyi sorumluluk değil, gönül işi olarak gördü. Üç çocuk babası olan Kemal Şen, ailesine düşkünlüğüyle ve insanlara uzanan eliyle her zaman örnek olurken, sevgisiyle ve emeğiyle iz bıraktı. Kemal Şen, onu tanıyan herkesin kalbinde; unutulmayacak bir isim olarak yer etti.

