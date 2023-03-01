Gülbahar'ı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet, yardım eden anneye 25 yıl hapis

SAMSUN'da, eşi Gülbahar Kaya'yı 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Baki Kaya'ya ağırlaştırılmış müebbet, ona yardım ettiği suçlamasıyla annesi Zahide Kaya'ya ise indirimle 25 yıl hapis cezası verildi.

SAMSUN'da, eşi Gülbahar Kaya'yı 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Baki Kaya'ya ağırlaştırılmış müebbet, ona yardım ettiği suçlamasıyla annesi Zahide Kaya'ya ise indirimle 25 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 1 Şubat 2022'de, Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Baki Kaya, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma cezası aldı. Cezanın sona ermesinden 1 gün sonra Kaya, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinadaki eşi Gülbahar Kaya'nın yaşadığı eve gitti. İddiaya göre, Baki Kaya'nın annesi Zahide Kaya, gelinine "Baki burada değil" diyerek kapıyı açtırdı. Ardından çift arasında çıkan tartışmada anne, oğlunun eline gazeteye sarılı bıçak verdi. Eşini 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan Baki Kaya ve annesi, yakalanıp gözaltına alındı. Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Gülbahar Kaya, hayatını kaybetti. Baki Kaya ve ona yardım ettiği belirtilen annesi Zahide Kaya, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanıklar için 'canavarca hisle tasarlayarak müştereken kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.