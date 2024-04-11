Guilin ile Endonezya arasında yeni hava yolu hattı açıldı

NANNİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin ünlü tatil kenti Guilin'deki yerel yetkililere göre, Guilin'i Endonezya'nın Surabaya kentine bağlayan yeni bir doğrudan hava yolu hattı Çarşamba günü açıldı. Bu hat, Guilin ile Endonezya arasındaki ikinci hava yolu hattı oldu.

QG8830 sefer sayılı ilk uçuş, Surabaya'dan gelen 168 kişilik ilk ziyaretçi grubunu Çarşamba sabahı erken saatlerde Guilin'in Liangjiang Uluslararası Havalimanı'na getirdi.

Endonezya, Guilin için önemli bir ziyaretçi kaynağı ve Surabaya da Endonezya'nın en büyük ikinci şehri.

Guilin ile Endonezya'nın Cakarta kenti arasındaki hava seferlerinin ilk kez 2016 yılında başlatılmasından bu yana Guilin'i ziyaret eden Endonezyalı turistlerin sayısı hızla arttı. Guilin Belediyesi Kültür, Radyo, Televizyon ve Turizm Bürosu'na göre, yeni rotanın tatil kentine daha fazla Endonezyalı ziyaretçi çekmesi ve Guilin'in dünya çapında bir turizm destinasyonu haline gelmesine katkıda bulunması bekleniyor.