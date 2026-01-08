Güdül İlçe Müftüsü Güneş'in vefat eden babası ve kayınbiraderinin cenazeleri defnedildi
Güdül İlçe Müftüsü İbrahim Güneş'in vefat eden babası Emin Güneş ve kayınbiraderi Zekai Toprak, cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.
Güneş'in babası Emin Güneş ve kayınbiraderi Zekai Toprak, rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.
Toprak'ın cenazesi, Beypazarı ilçesinde öğle vakti kılınan namazın ardından İlçe Mezarlığı'na, Güneş'in naaşı da ikindi vakti kılınan namaz sonrası Oymaağaç Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazlarına aile yakınları, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Güdül İlçe Müftüsü İbrahim Güneş, katılımcıların taziye dileklerini kabul etti.