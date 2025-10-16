Haberler

Güdül'de Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü Kapsamında Tahliye Tatbikatı Yapıldı

Güdül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde ilçedeki okullarda tahliye tatbikatı gerçekleştirerek öğrencilere afet anında güvenli davranışları uygulamalı olarak gösterdi.

Güdül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki okullarda Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, tahliye tatbikatı yaptı.

Güdül İlçe Milli Eğitim Müdürü Dilek Bahçivanlar'ın da bir okulda takip ettiği programda öğrenciler, afet anında bilinçli ve güvenli davranışları, hareketleri sınıflarında uyguladı.

Bahçivanlar, yaptığı açıklamada, afetlere karşı hazırlıklı bir toplumun "güvenli bir gelecek" demek olduğunu söyledi.

Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde, Güdül genelindeki tüm okullarımızda eş zamanlı tahliye tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirten Bahçivanlar, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, afet anında bilinçli ve güvenli davranışları deneyimleyerek, uygulayarak, önemli bir farkındalık kazanmış oldular." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
