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Güdül'de TOKİ konutları satışa sunuldu

Güdül'de TOKİ konutları satışa sunuldu
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Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçede yapılan 212 TOKİ konutunun satışlarının başladığını duyurdu. Başvuru 20-25 Ocak tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinden 2 bin lira peşinatla yapılabilecek.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçedeki 2. etap TOKİ konutlarının satışa sunulduğunu bildirdi.

Doğanay, yaptığı açıklamada, ilçedeki TOKİ konutlarının satışına başlandığını, "https://www.toki.gov.tr" adresinden detaylı bilgi alınabileceğini ve başvuru yapabileceğini belirtti.

Yapımı tamamlanan 212 konuttan ve 3 dükkanlı ticaret merkezi ile 77 konutun satışının yapılacağı aktaran Doğanay, bunlardan 59'unun 2+1, 18'inin de 3+1 olduğunu kaydetti.

İsteklilerin Ziraat Bankası şubelerinden 2 bin lira peşinatla birlikte başvuru yapabileceğini aktaran Doğanay, başvuruların 20-25 Ocak tarihlerinde alınacağını ifade etti.

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Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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