Güdül'de TOKİ konutları satışa sunuldu

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçedeki 2. etap TOKİ konutlarının satışa sunulduğunu bildirdi.

Doğanay, yaptığı açıklamada, ilçedeki TOKİ konutlarının satışına başlandığını, "https://www.toki.gov.tr" adresinden detaylı bilgi alınabileceğini ve başvuru yapabileceğini belirtti.

Yapımı tamamlanan 212 konuttan ve 3 dükkanlı ticaret merkezi ile 77 konutun satışının yapılacağı aktaran Doğanay, bunlardan 59'unun 2+1, 18'inin de 3+1 olduğunu kaydetti.

İsteklilerin Ziraat Bankası şubelerinden 2 bin lira peşinatla birlikte başvuru yapabileceğini aktaran Doğanay, başvuruların 20-25 Ocak tarihlerinde alınacağını ifade etti.

Beypazarı'nda trafik kazası

Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaralandı.

F.S. idaresindeki 06 KSL 83 plakalı otomobil, Acısu kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan F.S, sağlık ekibince ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.