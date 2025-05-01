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Güdül'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güdül'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ankara'nın Güdül ilçesinde etkili olan sağanak yağış, binaların zemin katlarını su basmasına ve Güdül-Beypazarı karayolunun kapılmasına neden oldu. Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, incelemelerde bulundu ve tarım arazilerinde hasar tespiti talep edeceğini belirtti.

Ankara'nın Güdül ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sağanak dolayısıyla bazı binaların zemin katlarını su bastı, rüsubat sürüklenen Güdül- Beypazarı karayolu kısa süreli ulaşıma kapandı.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Güdül-Beypazarı karayolunun Süvari Köprüsü bölgesinde incelemelerde bulundu.

Doğanay, ekiplerin çalışmasının ardından yolun ulaşıma açıldığını belirterek, tarım arazilerinde hasar tespiti yapılmasını isteyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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