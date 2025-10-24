Haberler

Güdül'de Gazze'ye Destek Kermesi Düzenlendi
Ankara'nın Güdül ilçesinde, Gazze'ye yönelik insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla, 'Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi' etkinliği yapıldı. Kermeste, gönüllü veli ve öğretmenlerin hazırladığı yiyecekler ile hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Ankara'nın Güdül ilçesinde, Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilçedeki okulların bahçesinde, "Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi" yapıldı.

Kermeste, gönüllü veli ve öğretmenlerin hazırladığı yiyecek ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dilek Bahivanlar, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve kıymetli halkımız büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Her bir öğrencimizin emeği, her bir vatandaşımızın katkısı oradaki bir çocuğun umuduna, bir ailenin ekmeğine dönüştü. Bu, sadece bir yardım etkinliği değil, bir vicdan hareketidir."

