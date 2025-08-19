Güdül Belediyesi'nden Sineklerle Mücadele
Ankara'nın Güdül Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden sineklerle mücadele etmek için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, halkın sineksiz bir yaz geçirmesi için düzenli çalışmalara vurgu yaptı.
Ankara'nın Güdül Belediyesi, sineklere karşı ilaçlama çalışması devam ediyor.
İlçede halk sağlığını tehdit eden sineklere karşı başlatılan çalışmalar sürüyor.
Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yaptığı açıklamada, kentin sakin ilçesi Güdül'de sinek ve haşerelere karşı etkin bir mücadele yapıldığını kaydetti.
Doğanay, belediye ekiplerince mahallelerde halkın sineksiz bir yaz geçirmesi için çalıştıklarını ifade etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel