Güdül Belediyesi'nden Sineklerle Mücadele

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Güdül Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden sineklerle mücadele etmek için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, halkın sineksiz bir yaz geçirmesi için düzenli çalışmalara vurgu yaptı.

Ankara'nın Güdül Belediyesi, sineklere karşı ilaçlama çalışması devam ediyor.

İlçede halk sağlığını tehdit eden sineklere karşı başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yaptığı açıklamada, kentin sakin ilçesi Güdül'de sinek ve haşerelere karşı etkin bir mücadele yapıldığını kaydetti.

Doğanay, belediye ekiplerince mahallelerde halkın sineksiz bir yaz geçirmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
MEB, 81 ile genelge gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor

Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.