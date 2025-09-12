Haberler

Güdül Belediyesi Kasım Dede Türbesi'nin Bakımlarını Tamamladı

Güdül Belediyesi Kasım Dede Türbesi'nin Bakımlarını Tamamladı
Ankara'nın Güdül ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Doğanay'ın açıklamasına göre, Kasım Dede Türbesi'nde bakım çalışmaları tamamlandı. Ekipler ayrıca kaldırım ve park bakımlarına devam ediyor.

Ankara'da Güdül Belediyesi, Kasım Dede türbesinin bakımlarını yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, belediye ekiplerince ilçenin her köşesinde çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiğini söyledi.

Doğanay, "İlk olarak ilçemizin manevi değerlerinden olan Kasım Dede Türbesinde bakım çalışmaları başlattık ve tamamladık." dedi.

Yukarı Mahalle'de de kaldırım çalışmalarının devam ettiğini anlatan Doğanay, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin parklarda düzenli olarak çim biçme, bakım, sulama ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

