Güdül Belediyesi İlçede Temizlik Kampanyası Başlattı

Güdül Belediyesi, ilçede temizlik kampanyası başlattı.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yaptığı açıklamada, ilkbaharın gelişiyle ilçe genelindeki çocuk oyun alanları ile parklarda genel temizlik kampanyası başlattıklarını söyledi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlik kampanyası çalışması yürütüleceğini kaydeden Doğanay, şöyle konuştu:

"Temizliği önemsiyoruz. Güdül ilçesindeki vatandaşlarımızın tertemiz bir ilçede ve çevrede yaşamasını sağlayacağız. Temizlik kampanyası çerçevesinde, çocuk oyun alanlarında ve parklarda, halka açık olan bölgelerde temizlik çalışması başlatıldı. Vatandaşlarımız çöplerini lütfen yerlere değil, belirlenen alanlara, noktalara bırakırlarsa, görevlilerin çöpleri toplaması daha hızlı olacaktır." ???????