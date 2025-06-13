Güçlükonak'ta Bilim Şenliği Düzenlendi

Güçlükonak'ta Bilim Şenliği Düzenlendi
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, 4 lise, 3 ilkokul ve 10 ortaokul tarafından düzenlenen bilim şenliğinde bilimsel projeler, bilgilendirici stantlar ve 3 boyutlu materyal tasarımları sergilendi. Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt, stantları gezerek öğrencilere başarı diledi.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bilim şenliği gerçekleştirildi.

Kaymakamlık bahçesinde kent merkezindeki 4 lise, 3 ilk ve 10 ortaokulun öğretmen ve öğrenciler tarafından organize edilen şenlikte, bilimsel projeler, bilgilendirici stantlar ve 3 boyutlu materyal tasarımları yer aldı.

Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, stantları gezerek öğrencileri tebrik etti.

Sportif oyunlar ve çeşitli yarışmaların bulunduğu şenliğe, Akçay Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Sedat Kara, Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, İlçe Emniyet Müdürü Mahmud Esad Katıksız, Fındık Belediye Başkanı Abdulselam İmre, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Berivan Aktuğ - Güncel
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