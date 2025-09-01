Güce'de Bal Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

Giresun'un Güce ilçesinde, Bal Festivali organize edildi.

Boncukçukur Köyü Derneğince Tezbükü mevkisinde gerçekleştirilen festivalde, ilçede üretim yapan arıcılar stant açtı.

Dernek Başkanı Yakup Çukur, festivalin, Güce balını tanıtmak, kültürel değerleri yaşatmak ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Eşsiz coğrafyanın çok değerli bir ürünü olan Güce balını Türkiye'de ve dünyada hak ettiği yere getirebilmek için mücadele ettiklerini anlatan Çukur, şöyle devam etti:

"Güce balını uluslararası boyuta taşıyacak, gerçek değerini hep birlikte dünyaya duyuracağız. Bal Festivali de bu açıdan önemli bir etkinlik. İlerleyen yıllarda daha kapsamlı şekilde festivallerimize devam etmeyi düşünüyoruz. Festivale destek ve emeği geçen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, festivalde emeği geçenlere plaket verildi.