Guatemala'nın Bağımsızlık Kutlaması Ankara'da Gerçekleşti

Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin bağımsızlığını kazanmasının 204'üncü yılı münasebetiyle Ankara'da resepsiyon verdi.

Başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos ile Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan katıldı.

Guatemala kültürüne ilişkin fotoğrafların sergilendiği resepsiyonda, İstiklal Marşı ve Guatemala milli marşı okundu.

Büyükelçi Recinos, resepsiyonda yaptığı konuşmada, ülkesinin bağımsızlığının 204'üncü yılını kutlayarak, Guatemala'nın yanı sıra El Salvador, Kosta Rika, Honduras ve Nikaragua'dan oluşan Orta Amerika ülkelerinin de 15 Eylül 1821'de bağımsızlığını elde ettiğine işaret etti.

Türkiye ile 151 yıllık diplomatik ilişkilere sahip olduklarını belirten Recinos, tarafların karşılıklı ziyaretlerle daha yakın ve verimli bir ilişki kurma yönünde güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi.

Recinos, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Ramiro Martinez'in gelecekte Ankara'da bir araya geleceğini açıklayarak, bu görüşmenin daha somut adımlar atılmasına ve ikili ilişkilerde daha büyük sonuçlar elde edilmesine vesile olacağına inandığını kaydetti.

Büyükelçi Balkan da Guatemala milli gününü kutlayarak, Guatemala'yla ilişkilerin Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzandığını ifade etti.

2015 ve 2017'de karşılıklı olarak büyükelçiliklerin açılmasının ilişkileri geliştirme konusunda bir dönüm noktası olduğuna değinen Balkan, Türkiye ile Guatemala arasındaki işbirliğini güçlendirmek için karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemine işaret etti.

Balkan, ikili ticaret hacmini artırmak için daha fazla adım atmaya hazır olduklarını kaydetti.