Guatemala, ABD'den Sınır Dışı Edilen Çocukları Kabul Edeceğini Açıkladı

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, ülkesinin her hafta ABD'den sınır dışı edilen yaklaşık 150 refakatçısı olmayan çocuğu kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

El Pais'in haberine göre Arevalo, başkent Guatemala'da gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin ABD ile koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Arevalo, "Çocukları kabul etmeye hazırız. Programımız ideal olarak her hafta aşağı yukarı 150 kadar çocuğu almamıza ve yerleştirmemize imkan tanıyor." dedi.

Kaç çocuğun ve hangi hızda gönderileceğinin ABD hükümetine bağlı olduğunu dile getiren Arevalo, ABD'deki yargıç kararlarına işaret ederek şu anda hukuki bir ihtilafın söz konusu olduğunu söyledi.

Arevalo, bu kararın Dışişleri Bakanı Carlos Ramiro Martinez ve Guatemala'nın Washington Büyükelçisi Hugo Beteta'nın ABD'deki gözaltı merkezlerine yaptığı ziyaretin ardından alındığını, daha sonra planın Başkan Donald Trump yönetimine sunulduğunu belirtti.

ABD'de federal yargıç, Trump yönetiminin Guatemalalı yaklaşık 600 refakatçisi olmayan çocuğu sınır dışı etme kararının yürütmesini geçici olarak durdurmuştu.

Trump yönetimi, göçmen karşıtı kararları ve adımları nedeniyle sık sık eleştiriliyor, mahkeme kararlarıyla birçok adımı engelleniyor.