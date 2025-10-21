Guangdong Eyaleti, 300.000 Göçmen Kuşa Ev Sahipliği Yapacak

GUANGZHOU, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti, sonbahar ve kış göçü döneminde 300.000'den fazla göçmen kuşu ağırlamaya hazırlanıyor.

Eyalet Orman İdaresi'nin açıklamasına göre kuşlar, bölgedeki kıyı çamurluklarına, iç sulardaki sulak alanlara ve kıyı koruma alanlarına ulaşacak. Bu durum, Guangdong'un küresel göçmen kuş rotalarındaki kritik konumunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ağustos ayında ülkenin kuzeyinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan göç sezonu boyunca Guangdong, Doğu Asya-Avustralya Göç Yolu üzerindeki en önemli duraklardan biri olarak öne çıkıyor.

Guangdong Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Zhang Qiang, kuş geçişlerinin eylül-kasım ayları arasında en yoğun döneme ulaştığını belirtti.

4.114 kilometrelik kıyı şeridiyle Çin'in en uzun sahiline sahip olan Guangdong, geniş kırmızı mangrov ormanlarıyla da dikkat çekiyor. Bu eşsiz ekosistem, zengin besin kaynakları sunarak çok çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Resmi verilere göre eyalette bugüne kadar 584 yabani kuş türü kaydedilirken, bunların 412'sini göçmen türler oluşturuyor.