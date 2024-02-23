Guangdong Aslan Dansı: Çin'in Somut Olmayan Kültürel Mirası

ÇEKİM TARİHİ: Önceki tarihli çekimler

1. Guangdong Aslan Dansı'ndan çeşitli görüntüler

Guangdong Aslan Dansı, 2006 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine girdi.

Bu dans, dövüş sanatları, dans ve müziğin birleşiminden oluşuyor.

Dans, Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde kraliyet aslan dansından esinlenerek geliştirildi.

Dans, modern şeklini Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminde aldı.

"Guangdong Aslan Dansı'nın doğduğu yer, (Foshan'ın) Nanhai bölgesidir. Burada ortaya çıkan aslan dansı, tüm Guangdong eyaletine yayıldı."

"Çoğu aslan dansı ekibi üyesi, adım, duruş ve tekniklerini dövüş sanatı hareketlerinden alır. Bu yüzden beceriye sahiptirler ve becerileri ne kadar artarsa hareketlerin zorluğu da o oranda artar. Ayrıca hareketlerinin standartlaştırılması, eylemlerin niteliği, aslanın sanatsal sunumu ve gong ve davulların koordinasyonu hep birlikte genel performansa katkıda bulunur."

"Bugünlerde birçok çocuk, 3 ya da 4 yaşında davul vuruşlarını öğrenmeye başlıyor ve bazıları davul çalma konusunda etkileyici becerilere sahip oluyor. Artık Nanhai bölgesi yakınlarındaki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler ve hatta üniversiteler, aslan dansı kursları düzenliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Foshan'dan bildiriyor. (XHTV)