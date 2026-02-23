Haberler

Olimpiyat Şampiyonu Çinli Sporcu Gu Ailing Büyükannesinin Vefatını Altın Madalya Sonrası Öğrendi

Olimpiyat Şampiyonu Çinli Sporcu Gu Ailing Büyükannesinin Vefatını Altın Madalya Sonrası Öğrendi
Güncelleme:
Çinli sporcu Gu Ailing, halfpipe Olimpiyat şampiyonluğunu kazanmasının ardından büyükannesinin vefatını öğrenerek duygusal anlar yaşadı. Büyükannesine cesur olma sözü veren Gu, bu temayı olimpiyat mücadelesinin merkezine yerleştirdi.

LIVIGNO, 23 Şubat (Xinhua) -- Çinli sporcu Gu Ailing, halfpipe Olimpiyat şampiyonluğunu yenileyip tarihin en çok madalya kazanan serbest kayakçısı unvanını aldıktan dakikalar sonra yaptığı açıklamada, büyükannesinin vefatını yeni öğrendiğini söyledi. Gu, büyükannesinin, kendisine cesur olmayı öğreten kişi olduğuna dikkat çekti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanması vesilesiyle düzenlenen basın toplantısına geç kaldığı için özür dileyen Gu, "Geç kaldık çünkü büyükannemin vefat ettiğini henüz öğrendim. Çocukluğumdan beri o hayatımın çok önemli bir parçasıydı. Aynı zamanda da kendisine son derece büyük bir hayranlık duyuyordum" dedi.

Gu, büyükannesini güçlü bir kişiliği olan ve hayata boyun eğmeyi reddeden bir savaşçı diye tanımladı.

Olimpiyatlar öncesindeki son görüşmesinde büyükannesinin çok hasta olduğunu belirten 22 yaşındaki Gu, ölüm ihtimalinin farkında olduğunu söyledi.

Büyükannesine zafer sözü değil, başka bir söz verdiğini ifade eden Gu, "Ona kazanma sözü değil, kendisi gibi cesur olma sözü verdim" dedi.

Verdiği bu sözün, Olimpiyat mücadelesinin ana temasını oluşturduğunu belirten Gu, bu temaları risk alma, kendine güvenme ve sınırlı bir hazırlığa rağmen üç farklı halfpipe dalında yarışma cesareti diye sıraladı.

Verdiği sözü tutarak büyükannesini gururlandırdığı için mutluluk duyduğunu, ancak o haberi almanın çok zor olduğunu belirten Gu, "Şu anda gerçekten zor bir dönemden geçiyorum" diye konuştu.

Gu pazar günü sabah saatlerinde kadınlar halfpipe serbest stil kayak dalında 94,75 puanla altın madalya kazandı. Gu, slopestil ve big air dallarında da gümüş madalyanın sahibi olmuştu. Son madalyalarla iki Olimpiyat oyununda kazandığı madalya sayısını 6'ya çıkaran Gu, tüm zamanların en çok madalya kazanan serbest kayakçısı oldu.

Kaynak: Xinhua
