GTÜ ve TRMOTOR'dan Yerli Havacılık Projelerine Destek Protokolü

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile TRMOTOR Güç Sistemleri, havacılık ve savunma sanayisinde yerli ve milli projelere katkı sağlamak amacıyla test merkezi kurulmasını öngören protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sanayi işbirliğini güçlendirecek motor test altyapıları kurulumuna yönelik TRMOTOR Güç Sistemleri'yle yapılan protokol kapsamında, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi B Blok hangar binası "Motor Alt Sistemler Test Merkezi"ne dönüştürülecek.

Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisine katkı sağlayacak çalışmayla, yenilikçi motor alt sistem projelerinin geliştirilmesi, akademik ve sektörel bilgi birikiminin bir araya getirilmesi ve teknolojik bağımsızlığa destek verilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, teknoloji ve savunma alanında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümlere katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Prof. Dr. Mantar, işbirliğinin, akademik bilgi birikimlerinin sanayiye aktarılması noktasında önemli bir adım olacağını, protokolün hem eğitimde hem de AR-GE faaliyetlerinde yeni fırsatların kapısını açacağını ifade etti.

TRMOTOR Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Saim Dinç de köklü bir akademik kurumla ortaklık kurmanın havacılık sektöründeki kritik projelerin hayata geçirilmesine olanak tanıyacağını aktararak, bu tür işbirliklerinin savunma sanayisinde yerlilik oranını artırmanın yanı sıra uluslararası rekabet gücünü de yükselteceğini vurguladı.

Dinç, kısa sürede tamamlamayı planladıkları merkezin, Türkiye'nin motor teknolojileri ile savunma alanındaki çalışmalarına önemli katma değer sağlayacak projelerin geliştirilmesine olanak tanıyacağını kaydetti.

Protokol imza töreninde, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Kandemir, TRMOTOR Alt Sistemler Direktörü Serdar Aksoy, Tasarım Müdürü Cemal Güneş ve Tedarik Müdürü Tuğrul Başaran da yer aldı.