GTA 5, 2013'ten bu yana satış rekorları kırmaya devam ediyor. Son rakamlara göre oyunun satışları 190 milyona ulaştı. Bu başarı, GTA 6 için önemli bir zorluk teşkil ediyor.

Gta 5 rekorlar kırmaya ve oyun pazarını domine etmeye devam ediyor. 2013'teki çıkışından bu yana satış rekorları kıran dev yapım, bir satış rekoruna daha çok yakın. Take-Two Interactive'in konferans görüşmesi notlarında açıklanan son rakamlar, Gta 5'in şu anda yaklaşık kaç milyon adet sattığını ortaya koydu. Gelin detaylara bakalım

Gta 5 satış rakamları 190 milyona ulaştı!

Gta 5, Kasım 2022'de bildirilene göre 170 milyon adetlik satış rakamına ulaşmıştı. Şimdi açıklanan raporda bu sayı neredeyse 200 milyona ulaştı. Oyunun çıkışı üzerinden 10 yıl geçti, Epic Games bedavaya dağıttı ancak hala istikrarlı bir şekilde satışlara son hız devam ediyor. Bu gerçekten inanılmaz.

Gta 5'in süregelen başarısı, merakla beklenen GTA 6 için önemli bir zorluk da teşkil ediyor. 2022'de oyuna bir bakış atmamızı sağlayan sızıntılara rağmen, GTA 6 ile ilgili ayrıntılar hala çok az. Elimizde sadece Sam Houser'ın Twitter üzerinden yaptığı Aralık ayı fragman duyurusu var. Onun dışında bir şey bilmiyoruz. Ancak Rockstar'ın GTA 6'da yeni bir standart belirlemesi gerektiği aşikar.

Gta 5'in dikkat çekici satış grafiği, kısa bir süre önce 300 milyon satış adedini aşan Minecraft'ın ardından en çok satan ikinci oyun olmasını sağladı. Gta 5'e yönelik istikrarlı talep, oyuncuların oyunun geniş açık dünya ortamı, ilgi çekici anlatımı ve çeşitli oyun unsurlarıyla ilgilenmeye devam ettiğini gösteriyor. Tabii en çok ilgi duyulan taraf GTA Online tarafı.

Beklenen gün geldi: Rockstar Games, GTA 6'yı resmen duyurdu!

Oyun topluluğu GTA 6'nın gelişini sabırsızlıkla beklerken, yeni bölümün selefinin muazzam başarısını geçip geçemeyeceği konusunda spekülasyonlar yapılıyor. Gta 5'in kalıcı popülaritesi göz önüne alındığında, Rockstar serinin bir sonraki yinelemesi için yüksek beklentilerle karşı karşıya. GTA 6'nın piyasaya sürülmesinden sonra GTA 5 satışlarındaki olası düşüşe rağmen, Rockstar'ın başarılı oyunları yeniden ziyaret etme ve yeniden piyasaya sürme geçmişine sahip olması, GTA 5'in kalıcı popülaritesinden yararlanmak için desteğin devam etme olasılığına da işaret ediyor.

Rockstar'ın GTA 6 duyurusu, fragman bile çıkmadan rekor kırdı

Oyun endüstrisi Grand Theft Auto destanının bir sonraki bölümünü merakla bekliyor ve GTA 6'nın resmi fragmanının yayınlanmasıyla birlikte hayranlar ikonik serinin geleceği için çok heyecanlı. Rockstar'ın önündeki zorluk, sadece GTA 5'in mirasını sürdürmekle kalmayıp aynı zamanda yenilikçi oynanış ve Grand Theft Auto adına yakışır ilgi çekici bir anlatımla oyuncuları büyüleyen bir oyun sunmak olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.