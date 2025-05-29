Grup Yorum'un 454 Videosuna Erişim Engeli

Grup Yorum'un 454 Videosuna Erişim Engeli
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Grup Yorum'un 2006-2024 yılları arasında YouTube'da yayınlanan en az 454 videosu, 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle Türkiye'den erişime engellendi. Toplamda 205 milyon görüntüleme alan videolar, İfade Özgürlüğü Derneği tarafından duyuruldu.

(ANKARA) - Grup Yorum'un, 2006-2024 yılları arasında YouTube'da 56 farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyon kez izlenen en az 454 videosunun "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendiği bildirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Grup Yorum'un, 2006-2024 yılları arasında sosyal medya platformu YouTube üzerinde 56 farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyon kez izlenen en az 454 videosu, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi ve YouTube tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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