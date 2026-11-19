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Danimarka Parlamentosunun, ABD'nin Grönland'daki askeri varlığının genişletilmesinin önünü açan güvenlik anlaşmasını onayladığı belirtildi.

Ulusal medyadaki haberlere göre, ABD'nin Grönland'daki askeri varlığının genişletilmesinin önünü açan güvenlik anlaşması için Danimarka Parlamentosunda oylama yapıldı.

Anlaşma için 109 milletvekili "evet" oyu kullanırken, aleyhte oy kullanan olmadı.

Grönland Parlamentosu da ABD ile güvenlik anlaşmasını 3 Kasım'da onaylamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, 22 Eylül'de, ABD'nin Grönland'da güvenlik kontrollerini sağlamasına ilişkin anlaşmaya imza atmıştı.

Güvenlik anlaşması kapsamında ABD'nin Grönland'da 2 askeri üs kuracağı ifade edilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı yaklaşık 56 bin nüfuslu özerk bölge Grönland, bir süredir Trump'ın, ABD'nin Grönland'da kontrolü sağlaması gerektiği yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasında gerilime konu olmuştu.

Kaynak: AA