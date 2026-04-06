Greenpeace Türkiye'nin Arctic Sunrise Gemisi Sumud Filosu'na Katılıyor

Greenpeace Türkiye, insani yardım ablukasını protesto etmek için Arctic Sunrise gemisinin 'Küresel Sumud Filosu'na katılacağını duyurdu. Filo, Gazze halkına destek sağlamayı amaçlayan yetmişten fazla gemi ve binden fazla katılımcıdan oluşacak.

(ANKARA) - Greenpeace Türkiye'nin Arctic Sunrise isimli gemisi Gazze'ye yönelik yardım ablukasına dikkat çekmeyi amaçlayan "Küresel Sumud Filosu"na katılacağını duyurdu.

Greenpeace Türkiye tarafından yapılan duyuruda, kurumun ikonik gemisi Arctic Sunrise'ın, insani yardım ablukasını delmek üzere Gazze kıyılarına giden Sumud filosunda aktif rol alacağı belirtildi.

Arapça'da "direniş" ve "kararlılık" anlamına gelen "Sumud" ismiyle anılan bu uluslararası girişim, Gazze halkına yönelik kısıtlamaları protesto etmek ve insani krizle mücadele etmek için sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor.

Filo, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden yardım ablukasını doğrudan protesto etmeyi amaçlayan yetmişten fazla gemi ve binden fazla katılımcıdan oluşacak.

Arctic Sunrise'ın filodaki rolünün, gemilerin Gazze kıyılarına kalan son 200 deniz milini tamamlamadan önce Akdeniz'i güvenli bir şekilde geçebilmeleri için teknik ve operasyonel denizcilik desteği sağlamak olacağı belirtildi.

