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Greenpeace aktivistleri, sıcaklara dikkati çekmek için metro tabelalarını sembolik olarak değiştirdi

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İngiltere'de rekor sıcaklıkların yaşandığı sıcak hava dalgasında Greenpeace aktivistleri, iklim krizine dikkat çekmek için Londra metrosundaki istasyon tabelalarını sembolik olarak değiştirdi.

İngiltere'de rekor sıcaklıkların görüldüğü aşırı sıcak hava dalgası sırasında Greenpeace aktivistleri, iklim krizi ve fosil yakıt kullanımı arasındaki ilişkiye dikkati çekmek amacıyla, Londra metrosundaki bazı istasyonların tabelalarını sembolik olarak değiştirdi.

Greenpeace'in paylaştığı görüntülerde, Baker Street istasyonunun adının "Baking (Fırın) Street", London Bridge'in "London's Burning (Londra Yanıyor)", Tottenham Court Road'un ise "Hottenham Court Road" olarak değiştirildiği yer aldı.

Aktivistler, değiştirilen tabelaların altına "Sıcak hava dalgası: Shell sponsorluğunda" yazılı çıkartmalar yerleştirdi.

Greenpeace, eylemle fosil yakıt şirketlerinin iklim değişikliğindeki rolüne dikkati çekmeyi amaçladığını bildirdi.

İngiltere'nin Suffolk bölgesinde 26 Haziran'da sıcaklık 37,3 dereceye ulaşarak haziran ayı rekoru kırmıştı.

Aşırı sıcak hava nedeniyle İngiltere ve Galler'de yüzlerce okulda eğitime ara verilirken, demir yolu ulaşımında da geniş çaplı aksamalar yaşanmıştı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
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