Grand Kartal Otel Davası: TBMM Komisyonu Süreçlerin Takipçisi

Grand Kartal Otel davasını takip eden, TBMM Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu Üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, duruşma salonu dışında gazetecilere açıklama yaptı. Köksal, "İkinci duruşma başladı. Bolu'da 78 canımızın hayatını kaybettiği, 130 kişinin yaralandığı bir facianın sonucunda bu mahkemeler görülüyor. Her seferinde o acılar yeniden yaşanıyor. Bugün savunmalar alınıyor. Tutuklu olan hükümlülerin burada bazen aileleri incitecek şekilde konuştuklarına da şahit oluyoruz" dedi.

'SÜREÇLERİN TAKİPÇİSİ OLDUK'

Köksal, sürecin takipçisi olduklarını belirterek, "Komisyon üyesi olarak ben de bugün burada bulunuyorum. Ailelerin yanında olduğumuzu göstermek, bu davaların sonuna kadar takipçisi olduğumuzu ve her süreci adım adım izlediğimizi ortaya koymak için buradayız. Biliyorsunuz, Meclis'te de bir araştırma komisyonu kuruldu ve biz de bu komisyonun çalışmalarında yer aldık. Henüz sonuç raporu yayınlanmadı, ancak her komisyon toplantısında bu konuları ayrıntılı bir şekilde inceledik. Süreçlerin takipçisi olduk" ifadelerini kullandı.

'NET TARİHİ BİLDİRİRİZ'

Köksal, komisyon raporunun hazırlandığını belirterek, "Umarız bu süreç, sorumluların ve suçluların hak ettikleri cezaları aldığı bir şekilde sonuçlanır. Bizler de bunun için süreci yakından takip ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hem kamuoyunu bilgilendirme adına burada bulunduğunuz hem de davanın takipçisi olduğunuz için. Çünkü ailelerin buna gerçekten çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Komisyonumuzla bir araya geldiğimizde kesin ve net tarihi bildiririz. Henüz bu konuda toplanıp kesin bir karar almadık, ancak rapor hazırlanıyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Oğuzhan EKE-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,