Tiesto, 5. İstanbul Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Asıl adı Tijs Michiel Verwest olan Grammy ödüllü ve dünyaca ünlü DJ Tiesto, 5. İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluştu.

Festivalin sekizinci gününde sahneye çıkan Tiesto, sevilen parçalarından oluşan repertuvarıyla konser verdi.

Sanatçı, "The Business", "Don't Be Shy", "10: 35", "Red Lights" ve "Lay Low" gibi uluslararası hit parçalarını seslendirdi.

Festival alanını dolduran müzikseverler, sanatçının performansına büyük ilgi gösterdi.

Festival Park Yenikapı'da düzenlenen 5. İstanbul Festivali, 16 Ağustos'a kadar yerli ve yabancı sanatçıları ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA