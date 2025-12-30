Haberler

Elijah Fox, 16 Ocak'ta İstanbul'da konser verecek

Üç kez Grammy'ye aday gösterilen piyanist ve prodüktör Elijah Fox, 16 Ocak'ta İstanbul'da 'Solo Improvised Tour' kapsamında Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde performans sergileyecek.

Doğaçlama müziği merkezine alan solo piyano performanslarıyla öne çıkan Fox, "Solo Improvised Tour" kapsamında, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde konser verecek.

Fox, Yussef Dayes Experience ile çıktığı dünya turneleri ve "Ambient Works for the Highways of Los Angeles" albümüyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

