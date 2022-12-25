Gözler yılın son kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapacak. Masada 2 milyon civarı vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi, enflasyonla mücadele, araç muayene ücretleri ve Karadaniz'deki doğal gaz meselesi gibi konular ele alınacak. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da konuşan Erdoğan, Karadeniz doğalgazı konusunda "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" demişti.