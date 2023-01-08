Gözler yılın ilk Kabine toplantısında! Masada, milyonları yakından ilgilendiren 5 konu var

Yılın ilk Kabine toplantısı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin daha öne çekilmesi konuşulacak. Ayrıca EYT, sözleşmelilere kadro düzenlemesi, 7. Yargı Paketi için meclis çalışma takvimi ve enflasyonla mücadelede yeni yılda atılacak adımlar da ele alınacak.

2023 yılının ilk Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Kabine'nin gündeminde seçim tarihi dahil birbirinden önemli konu başlıkları bulunuyor.

SEÇİM TARİHİ GÖRÜŞÜLECEK

Dün Antalya'da bir konuşma yapan Erdoğan, "Seçimlere 5 ay kaldı, boş duracak vaktimiz yok" ifadelerini kullandı. Daha önce de seçim tarihinin güncellenebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son sözleri, seçimlerin haziran yerine mayıs ayında yapılabileceği söylentilerini çıkardı. Kabine toplantısında da seçim tarihinin ele alınacağı öğrenildi.

EYT VE KADRO DÜZENLEMELERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında ayrıca çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi ele alınacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde. Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

7. YARGI PAKETİ İÇİN SUNUM YAPILACAK

Kabine toplantısının gündeminde 7'inci yargı paketi de var. Düzenleme ile 'çat kapı' haciz işlemi tarihe karışacak. Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin Meclis'e gönderilecek.

Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek. Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından alınan kararları açıklayacak.