Gözaltındaki başkan Akçekaya, Tokatspor küme düşünce kente uğramadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gözaltındaki başkan Akçekaya, Tokatspor küme düşünce kente uğramadı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Gözaltındaki başkan Akçekaya, Tokatspor küme düşünce kente uğramadı

ÇANAKKALE'de eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın, takımın 2 yıl önce Bölgesel Amatör Lig'e düşdükten sonra kente bir daha uğramadığı öğrenildi.

ÇANAKKALE'de eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın, takımın 2 yıl önce Bölgesel Amatör Lig'e düşdükten sonra kente bir daha uğramadığı öğrenildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde önceki gün eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili Tokatspor Başkanı olan Ufuk Akçekaya gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda olay günü Arıkan'ın çiftlik evine geldiği tespit edilen Akçekaya'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

AKÇEKAYA DÖNEMİNDE TAKIM, AMATÖR KÜMEYE KADAR DÜŞTÜ

Ufuk Akçekaya, Tokatspor 2'nci Lig'de mücadele ederken 2018'deki kongre ile kulübün başkanı oldu. Akçekaya'nın başkan olduğu kongrede, dernek statüsünden çıkarılan kulüp, Tokatspor A.Ş. olarak lige devam etti. Tokatspor aynı sezon 2'nci Lig'den 3'ncü Lig'e, ardından da Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Bu ligde devam etmeyince takım, amatör kümeye düştü. Akçekaya'nın en son 11 Ekim 2020'de Halide Edip Adıvarspor ile oynanan 3'üncü Lig maçı için geldiği, bir daha da kente uğramadığı belirtildi. Akçekaya'nın takımın A.Ş.'ye dönüşmesi ve sonrasında küme düşmesinin ardından kent yöneticilerinin kulübü yeniden devretmesi konusundaki taleplerine ise olumsuz karşılık verdiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Çanakkale Tokatspor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title