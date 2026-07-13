Haberler

Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye’den sahnede dikkat çekici sözler!

Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye’den sahnede dikkat çekici sözler! Haber Videosunu İzle
Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye’den sahnede dikkat çekici sözler!
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden şarkıcı Atiye, Bursa’da düzenlenen Karacabey Ihlamur Festivali'nde sahne aldı. Sahnede pembe renkli kostümü ve büyümüş karnıyla tüm dikkatleri üstüne çekti. 37 yaşındaki ünlü şarkıcı dördüncü kez anne olmaya hazırlanırken konserde "'Çocuk da yaparım kariyer de' sloganının vücut bulmuş haliyim" diyerek sevenlerinden alkış topladı.

Dördüncü kızını kucağına almaya hazırlanan şarkıcı Atiye, Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Ihlamur Festivali kapsamında sahne aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahne alan Atiye, hamile olmasına rağmen enerjisi ve sahne performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Hamileliğine rağmen sahnedeki temposundan ödün vermeyen şarkıcı, konser sırasında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Şarkıcı, “Çocuk da yaparım kariyer de sloganının tam olarak vücut bulmuş haliyim” ifadelerini kullanarak hem anneliği hem de müzik kariyerini birlikte sürdürdüğünü vurguladı.

2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile dünyaevine giren Atiye’nin 2019’da Ferah Feyza, 2023’te Neva ve 2024 yılında da Rûmî adını verdiği üç kızı dünyaya gelmişti. Kısa aralıklarla anne olan ve büyük bir aile kurmayı sevdiğini her fırsatta dile getiren ünlü şarkıcının, karnındaki dördüncü bebeğinin cinsiyetinin de kız olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Trump 'Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz' dedi, İran'dan jet yanıt geldi

Trump dünyaya ilan etti: Ekonominin can damarını ABD ele geçiriyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor

Özgür Özel'den CHP’de deprem yaratacak yeni hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Havuz keyfi kabusa döndü! Ece Erken'in panik anları kamerada
FIFA'da kriz büyüyor! Kırmızı kart kararında bir skandal iddia daha

FIFA'da kriz büyüyor! Kırmızı kart kararında bir skandal iddia daha
Arda Turan için İngiltere sürprizi! Maçlarını o takımın stadyumunda oynayabilirler

Arda için İngiltere sürprizi! Maçlarını artık o statta oynayabilirler
Kızı eşyalarını satışa çıkardı! İşte İlber Ortaylı'nın sahip olduğu ev sayısı

Kızı eşyalarını satıyor! İşte İlber Ortaylı'nın evlerinin sayısı
Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon Euro'luk kriz

Kerem'in transferi kriz çıkardı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı

Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltındakilerin çoğu aynı meslekten
Fısfıs İsmail'den Haluk Levent çıkışı: Kaç kere yalvardım

Fısfıs İsmail'den Haluk Levent çıkışı: Kaç kere yalvardım