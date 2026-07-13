Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye’den sahnede dikkat çekici sözler!

Dördüncü kızını kucağına almaya hazırlanan şarkıcı Atiye, Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Ihlamur Festivali kapsamında sahne aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahne alan Atiye, hamile olmasına rağmen enerjisi ve sahne performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Hamileliğine rağmen sahnedeki temposundan ödün vermeyen şarkıcı, konser sırasında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Şarkıcı, “Çocuk da yaparım kariyer de sloganının tam olarak vücut bulmuş haliyim” ifadelerini kullanarak hem anneliği hem de müzik kariyerini birlikte sürdürdüğünü vurguladı.