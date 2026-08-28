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Göynücek'te 2026-2027 eğitim hazırlıkları masaya yatırıldı

Göynücek'te 2026-2027 eğitim hazırlıkları masaya yatırıldı
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Kaymakam Oğuzhan Akman'ı ziyaret ederek 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirdi. Toplantıda okulların mevcut durumu, eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin daha nitelikli eğitim imkanlarına ulaşması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Göynücek Kaymakamı Oğuzhan Akman'a ziyarette bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıklar ele alındı.

İlçedeki okulların mevcut durumunu ve yürütülen eğitim çalışmalarını değerlendirdiklerini belirten Katipoğlu, ilçede öğrencilerin daha nitelikli eğitim imkanlarına ulaşması ve eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesine yönelik görüş alışverişi yaptıklanı ifade etti.

Kaynak: AA
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