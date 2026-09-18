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Göynücek'te Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı düzenlendi

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Göynücek'te Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı düzenlendi
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı gerçekleştirildi.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Göynücek Belediye Başkanlığında Başkan Vekili Eray Tepe ile bir araya geldi.

Ardından AK Parti İlçe Başkanlığında teşkilat üyeleriyle buluşan Alan, esnaf ve vatandaşları da ziyaret etti.

Görüşmelerde Göynücek'in gelişimi, yatırımları, ihtiyaçları ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA
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