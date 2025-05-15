Göynücek'te Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantısı Yapıldı

Göynücek'te Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantısı Yapıldı
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Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım başvuruları değerlendirildi. Kaymakam Demirgül, yardımların sosyal dayanışmayı artırma amacı taşıdığını ifade etti.

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan sosyal yardım başvuruları değerlendirilerek karara bağlandı.

Kaymakam Demirgül, yapılan yardımların sosyal dayanışmayı artırmaya yönelik önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesinin büyük bir hassasiyetle sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıya Kaymakam Demirgül'ün yanı sıra, mütevelli heyeti üyeleri katılım sağladı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
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