Göynücek'te Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantısı Yapıldı

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan sosyal yardım başvuruları değerlendirilerek karara bağlandı.

Kaymakam Demirgül, yapılan yardımların sosyal dayanışmayı artırmaya yönelik önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesinin büyük bir hassasiyetle sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıya Kaymakam Demirgül'ün yanı sıra, mütevelli heyeti üyeleri katılım sağladı.