Göynücek'te sağlık merkezinin inşaatı sürüyor

Amasya'nın Göynücek ilçesinde sağlık merkezi inşaatı devam ediyor.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün yatırım planlaması doğrultusunda Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi projesinde çalışmalar sürüyor.

Çalışmaların tamamlanıp yeni binanın hizmete girmesiyle Göynücek ilçesinin birinci basamak sağlık hizmetleri altyapısı güçlendirilerek aşılama, bebek ve çocuk takipleri, kronik hastalık taraması gibi sağlık işlemleri daha konforlu ortamda yapılabilecek.

Kaynak: AA