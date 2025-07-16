Göynücek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yapıldı

Göynücek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Amasya'nın Göynücek ilçesinde etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Amasya'nın Göynücek ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'ndaki etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar ve demokrasi nöbeti gerçekleştirildi.

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, 15 Temmuz'un bir millet destanı olduğunu vurgulayarak, bu ruhun yaşatılacağını belirtti.

Programa Kaymakam Osman Demirgül, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti

Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Alevler iki ilde köyleri tehdit ediyor! Hastaneye kaldırılanlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.