Göynücek Kaymakamı Demirgül'den şehit annelerine ziyaret

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Anneler Günü sebebiyle şehit Uzman Onbaşı Ömer Faruk Bursa ile şehit Topçu Er Tuncay Kurt'un annelerini ziyaret etti.

Ziyarette şehit annelerine çiçek takdim eden Kaymakam Demirgül, tüm şehit annelerinin, Anneler Günü'nü kutladı.

Şehit aileleri, bu anlamlı günde yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.