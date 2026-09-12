Göynücek Belediye Başkanı Şahin'den Ordu Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Göynücek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Şahin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır ve Belediye Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette yerel yönetimler arasındaki iş birliği imkanları, ilçelerde yürütülen belediye hizmetleri, yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Şahin, gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı Güler, İnanır ve Hatipoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA