Haberler

Göynücek Belediye Başkanı Şahin'den Ordu Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Göynücek Belediye Başkanı Şahin'den Ordu Büyükşehir Belediyesine ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Göynücek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Şahin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır ve Belediye Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette yerel yönetimler arasındaki iş birliği imkanları, ilçelerde yürütülen belediye hizmetleri, yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Şahin, gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı Güler, İnanır ve Hatipoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor

Öncekileri unutun! Dev zam geliyor, 100 TL sınırına dayanacak
Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman, ocakta gidiyor

Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman oldu
Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

Bir okulda daha kuruldu! Artık öğrenciler böyle girecek
Kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! orman görevlisine böyle saldırdı

Kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! orman görevlisine böyle saldırdı
Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü

Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'de topa vuramıyordu! Yeni takımında kral oldu