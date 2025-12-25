Haberler

Göynücek'te gıda işletmelerinde denetim yapıldı

Göynüce ilçesinde gıda üretim ve satış işletmelerine yönelik denetimler yapıldı. Önceki denetimlerdeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, büyük ölçüde iyileşmeler gözlemlendi. Belediye Başkanı Kemal Şahin, halk sağlığının korunmasının öncelikli sorumlulukları arasında olduğunu vurguladı.

Göynüce ilçesinde faaliyet gösteren gıda üretim ve satış işletmelerine yönelik takip denetimleri gerçekleştirildi.

Daha önce yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla işletmelere tanınan yasal sürenin sona ermesinin ardından gerçekleştirilen denetimler; zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda mühendisleri ile Toplum Sağlığı Merkezi Çevre Sağlığı Birimi personelinin ortak çalışmasıyla yapıldı.

Yeniden yapılan kontrollerde, önceki denetimlerde yapılan uyarılar doğrultusunda eksikliklerin büyük ölçüde giderildiği gözlemlendi.

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, halk sağlığının korunmasının belediyenin öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını belirterek, gıda güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini, denetimlerin düzenli, planlı ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

