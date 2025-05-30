Goussainville'de 9. Geleneksel Türk Festivali Başladı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Goussainville kenti, 9. geleneksel Türk Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Goussainville'de özel olarak kurulan komplekste 29 Mayıs'ta başlayan festivalde, baklava, döner, içli köfte gibi Türk mutfağı lezzetlerini ve Anadolu sanatlarını tanıtan 70'den fazla stant yer alıyor.

Festivale katılan Türk ve Fransız vatandaşlar, çini, cam üfleme, hat ve ebru sanatının nasıl icra edildiğini birebir görme fırsatı yakalıyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Goussainville Ulu Cami Derneğinin organize ettiği 9. geleneksel Türk Festivali, 1 Haziran'a kadar devam edecek.

Festival kapsamında yarın kentte mehter takımı eşliğinde Türk vatandaşlarının katılımıyla yürüyüş düzenlenmesi bekleniyor.

"Türkiye'mizin güzelliklerini burada yaşayanlara sunmaya çalışıyoruz"

Fransa DİTİB Başkan Yardımcısı ve Goussainville Spor ve Kültür Türk Derneği (ACSTG) Başkanı Mustafa Çelebi, AA muhabirine, Goussainville'de 9. kez bu festivali düzenlediklerini belirtti.

Çelebi, Türk, Fransız ve bu ülkede yaşayan yabancıların katıldığı festivale Türkiye ve Avrupa'dan gelen sanatçıların da geldiğini kaydetti.

"Türkiye'mizin tüm güzelliklerini burada yaşayan toplumlara sunmaya çalışıyoruz." diyen Çelebi, festival kapsamında Türkiye ve Fransa'nın bayrakları eşliğinde bir halk yürüyüşü düzenleyeceklerini söyledi.

Çelebi, güzel bir katılımın olduğu festivalde, Türk kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Sanatımızı her ülkede tanıtmanın sevincini yaşıyoruz"

Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Saime Yücel, ebru sanatını temsil etmek için Ankara'dan geldiğini belirtti.

Yücel, sanatını temsil etmek için şimdiye kadar 17 ülkeye gittiğini ifade ederek, "Sanatımızı her ülkede tanıtmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Ebru sanatının varlığının 16. yüzyıldan bu yana bilindiğini anlatan Yücel, bu sanatın Orta Asya'dan Anadolu'ya İpek Yolu vasıtasıyla yerleştiğini söyledi.

Yücel, ebru sanatını geleneksel tarzda icra etmeye çalıştığını ifade ederek, "Önemli olan geleneksel sanatı yeniliğe taşımak, geleneğe sahip çıkmak öncelikle." şeklinde konuştu.

Çocuklara ebru sanatını öğretirken Besmele ile başladıklarını dile getiren Yücel, kullandıkları boyaları renkli topraklardan elde ettiklerini belirtti.

Yücel, eskiden şifahanelerde ebru sanatının terapi yöntemi olarak kullanıldığına dikkati çekerek, ebru sanatındaki lale motifinin Allah lafzını simgelediğini sözlerine ekledi.