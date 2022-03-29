Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya ile Ukrayna arasında Dolmabahçe'de yapılan görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında Dolmabahçe'de yapılan görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor.

Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi. Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Görüşmelere zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramovich de katıldı. Erdoğan'ın konuşması sırasında masada olmayan Abramovich'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturduğu görüldü.

Roman Abramovich'in Kiev'de Ukraynalı müzakerecilerle yaptığı görüşmeden birkaç hafta sonra zehirlendiği iddia edilmişti.

Abramovich ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüştü.


Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor

Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor

Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor

Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor

Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor

Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor

Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor

Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor

Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolmabahçe Sarayı, Roman Abramovich, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title