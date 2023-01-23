Bir görüntü, iki detay! Binali Yıldırım küstü, Bakan Soylu dürterek uyardı

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende Erdoğan'ın sağ tarafına Tansu Çiller'i alması dikkat çekti. O esnada kameralara Binali Yıldırım'ın bir görüntüsü yansıdı. Görüntüyü izleyenler "Erdoğan'ın sağ tarafına Çiller'i alması Binali Yıldırım'ı küstürdü" şeklinde yorumlandı.

Kâğıthane'den başlayıp İstanbul Havalimanı'na uzanan 34 kilometrelik metro hattı dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından törenle açıldı. Erdoğan, hızlı tren konforundaki metronun açılışında "Halen inşası süren metro hatlarını da devreye aldığımızda İstanbul'un raylı sistemlerle ulaşılamayan hiçbir köşesi kalmıyor" dedi.

BİNALİ YILDIRIM'IN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜSÜ

Törene katılanlar arasında eski başbakanlardan Tansu Çiller de vardı. Kurdele kesimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çiller'i sağ tarafına alması dikkat çekti. O esnada kameralara yansıyan bir görüntü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntüde Binali Yıldırım'ın Çiller'e doğru sırtı dönük durduğu ve alkış tutmadığı görüldü.

BAKAN SOYLU UYARDI

Bu durum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da dikkatini çekti. Bakan Soylu, Yıldırım'ı dürterek alkış tutması uyarısında bulundu. Bu uyarıyı dikkate alan Yıldırım da istemsiz de olsa alkış tuttu. Görüntüyü izleyenler "Erdoğan'ın sağ tarafına Çiller'i alması Binali Yıldırım'ı küstürdü" şeklinde yorumlandı.