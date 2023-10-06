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Görüntüleri yayınlandı! İşte dün gecedeki operasyonda teröristlere ait hedeflerin yerle bir edildiği anlar

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.