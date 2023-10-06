Görüntüleri yayınlandı! İşte dün gecedeki operasyonda teröristlere ait hedeflerin yerle bir edildiği anlar
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Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgesine yönelik teröristlerin saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde terör hedeflerinin vurulduğu anlar yer alıyor.