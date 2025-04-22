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Görsel Sanatlar Öğretmeni, Doğal Malzemelerle Sanat Eserleri Yaratıyor

Görsel Sanatlar Öğretmeni, Doğal Malzemelerle Sanat Eserleri Yaratıyor
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Samsun'un Yakakent ilçesinde, görsel sanatlar öğretmeni Necati Cem Batı, doğal malzemeleri işleyerek sanat eserleri oluşturuyor. Atıl durumda olan ürünlere ikinci bir şans vererek geri dönüşüm sürecine katkıda bulunuyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde, görsel sanatlar öğretmeni Necati Cem Batı, sert meyve kabuğu gibi doğal malzemeleri el aletleriyle işleyerek sanat eserlerine dönüştürüyor.

Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan Batı, boş zamanlarında topladığı doğal ürünleri değerlendirerek onlara yeni bir hayat kazandırıyor.

Genellikle ağaç dallarından, ceviz ve Hindistan cevizi kabuklarından tekne yapan Batı, bu geri dönüşüm sürecinin kendisine mutluluk verdiğini ifade etti.

Görsel sanatlar öğretmeni Batı, AA muhabirine, "Doğada işlevini tamamlamış doğal ürünleri kullanıyorum. Atıl duruma gelmiş ürünleri yeniden işleyerek ikinci bir şans veriyorum. Bu beni mutlu ediyor. Doğada bu şekilde çok atık eşya var. Dünyayı ve çevremizi kirletiyorlar. İnsan nesli çoğalıyor ve doğal kaynaklar yeterli olmadığı için tekrar kullanmanın faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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