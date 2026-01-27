Haberler

Görme yetersizliği olan öğrencinin 'büyük puntolu kitapçık' talebi yerine getirildi

Güncelleme:
Atatürk Üniversitesi'nde eğitim gören görme yetersizliği olan bir öğrenci, Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptığı başvuru sonucunda sınavlarda büyük puntolu soru kitapçığı düzenlenmesine karar verildi.

ATATÜRK Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde eğitim alan görme yetersizliği olan öğrenci, sınavlarda büyük puntolu soru kitapçığı ve büyük puntolu cevap kağıdı düzenlenmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuruda bulundu. KDK'nin girişimleri sonucunda bundan sonraki sınavlarda büyük puntolu kitapçık düzenlemesine karar verildi.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi önlisans programına kayıtlı görme yetersizliği olan öğrenci, KDK'ye yaptığı başvuruda; üniversitenin öğrenci bilgi sisteminde yer alan sınav destek talep sayfasından büyük puntolu soru kitapçığı talebinde bulunduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını belirtti. Öğrenci, 'okuyucu' ve 'işaretleyici' desteğini birlikte alabilme imkanı bulunmasına rağmen, başkasının okuduğunu anlamakta ve algılamakta güçlük çektiği için büyük puntolu soru kitapçığını tercih ettiğini ifade etti. Öğrenci ayrıca, büyük puntolu soru kitapçığı talep eden bir adayın, küçük puntoyla düzenlenen cevap kağıdındaki optik alanlara da doğru ve düzgün işaretleme yapmasının mümkün olmadığını kaydederek, bu nedenle sınavlarda zorluk yaşadığını söyledi. Eğitim hakkından gereği gibi yararlanamadığını vurgulayan öğrenci, büyük puntolu soru kitapçığı ile birlikte büyük puntolu cevap kağıdı düzenlenmesi, küçük puntolu cevap kağıdı kullanılacaksa da 'işaretleyici' yardımı verilmesini talep etti. Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü yetkilileriyle görüşmelerde bulundu. KDK'nin girişimleri sonucunda Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, bundan sonraki sınavlarda büyük puntolu kitapçık düzenlemesi yapılacağı bilgisini verdi.

